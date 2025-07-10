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10 июля 2025 в 18:22

Стало известно, когда выпишут пострадавшего в Шереметьево мальчика

Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика, заявил, что Яздана выпишут 11 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двухлетнего Яздана, которого в Шереметьево бросил о пол один из пассажиров, выпишут из Детского клинического центра имени Рошаля уже 11 июля, сообщил в разговоре с NEWS.ru отец мальчика Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал. По его словам, сейчас ребенок чувствует себя очень хорошо.

Я с ними (врачами. — NEWS.ru) только что общался. Они будут выписывать нас 11 числа, а дальше — реабилитация: либо тут (в центре Рошаля. — NEWS.ru), либо в районной поликлинике, — поделился Мохаммад.

Он добавил, что Яздан уже узнает родных, но пока не может разговаривать. Он также пока самостоятельно не ходит: передвигаться ему приходится при помощи ходунков.

Вечером 23 июня гражданин Белоруссии, прилетевший из Кабула, без причины подошел к двухлетнему мальчику в зоне выдачи багажа, схватил его и с силой швырнул на пол. Предполагалось, что он находился в неадекватном состоянии. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Максимальная санкция предусматривает до 20 лет тюрьмы.

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