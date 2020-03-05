Американский актёр и культурист Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, создавшую робота-двойника без разрешения артиста.
Защита Шварценеггера заявила, что коммерсанты неправомерно посягали на право актёра на публичность. Истцы требуют прекратить использование образа культуриста и выплатить ему $10 млн вместе с прибылью, вырученной от показа робота, сообщает TMZ со ссылкой на документ.
После использования «Промобота» на экспозиции CES в Лас-Вегасе в январе адвокат Шварценеггера потребовал больше не показывать машину публично, на что компания дала согласие. Однако в феврале коммерсанты снова выставили электронного двойника артиста на выставке игрушек в Нью-Йорке.
В октябре 2019 года Promobot показала Шварцнеггеру робота-двойника на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Представитель компании заявил, что тогда актёру «и всем его партнёрам очень понравилось», передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Арнольд Шварценеггер купил осла и начал ходить с ним в офис. Питомца зовут Лулу.