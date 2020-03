Защита Шварценеггера заявила, что коммерсанты неправомерно посягали на право актёра на публичность. Истцы требуют прекратить использование образа культуриста и выплатить ему $10 млн вместе с прибылью, вырученной от показа робота, сообщает TMZ со ссылкой на документ.

. @Schwarzenegger ’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq