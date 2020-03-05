https://static.news.ru/photo/a34f52be-5ebb-11ea-843b-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр и культурист Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, создавшую робота-двойника без разрешения артиста.

Защита Шварценеггера заявила, что коммерсанты неправомерно посягали на право актёра на публичность. Истцы требуют прекратить использование образа культуриста и выплатить ему $10 млн вместе с прибылью, вырученной от показа робота, сообщает TMZ со ссылкой на документ.

. @Schwarzenegger âs creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq — Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020

После использования «Промобота» на экспозиции CES в Лас-Вегасе в январе адвокат Шварценеггера потребовал больше не показывать машину публично, на что компания дала согласие. Однако в феврале коммерсанты снова выставили электронного двойника артиста на выставке игрушек в Нью-Йорке.

В октябре 2019 года Promobot показала Шварцнеггеру робота-двойника на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Представитель компании заявил, что тогда актёру «и всем его партнёрам очень понравилось», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Арнольд Шварценеггер купил осла и начал ходить с ним в офис. Питомца зовут Лулу.