В Москве прошла премьера фильма «Барби», против проката которого выступали многие представители консервативной части общества, включая депутата Госдумы Виталия Милонова.
Фойе одного из столичных кинотеатров было стилизовано под фильм: оформлено в розовых тонах, в центре разместили розовую ванну и розовую кровать. Главными звездами вечера, опробовавшими декорации, стали певец Прохор Шаляпин, балерина Анастасия Волочкова, а также дизайнер Татьяна Тузова, которую называют «русской Барби».
Гостям мероприятия предлагали розовое шампанское и розовые бургеры.
Кадры премьеры фильма «Барби» — в галерее NEWS.ru.
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Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Стилист Анжелика Агурбаш и певец Прохор Шаляпин во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Балерина Анастасия Волочкова во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Гость во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Гости в фотозоне в рамках премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фотозона в рамках премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»