Ольга Александрова

Шаляпин залез в розовую ванну с Волочковой: кадры премьеры «Барби» в Москве

15 сентября 2023 в 10:10

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Певица Татьяна Тузова, певец Прохор Шаляпин и балерина Анастасия Волочкова во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»