В Москве прошла премьера фильма «Барби», против проката которого выступали многие представители консервативной части общества, включая депутата Госдумы Виталия Милонова.

Фойе одного из столичных кинотеатров было стилизовано под фильм: оформлено в розовых тонах, в центре разместили розовую ванну и розовую кровать. Главными звездами вечера, опробовавшими декорации, стали певец Прохор Шаляпин, балерина Анастасия Волочкова, а также дизайнер Татьяна Тузова, которую называют «русской Барби».

Гостям мероприятия предлагали розовое шампанское и розовые бургеры.

Кадры премьеры фильма «Барби» — в галерее NEWS.ru.

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Стилист Анжелика Агурбаш и певец Прохор Шаляпин во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Стилист Анжелика Агурбаш и певец Прохор Шаляпин во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Балерина Анастасия Волочкова во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Балерина Анастасия Волочкова во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Гость во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Гость во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Гости в фотозоне в рамках премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Гости в фотозоне в рамках премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Фотозона в рамках премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Фотозона в рамках премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Певица Татьяна Тузова во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Певица Татьяна Тузова во время премьеры фильма «Барби» в кинотеатре Mori Cinema в «Кунцево Плаза»