«Пугачева стоит на класс ниже Зыкиной»: Шаляпин о SHAMAN, СВО и певицах Певец рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru о песнях, которые нравятся народу, и оценил творчество других российских артистов

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин посетил Алма-Ату и принял участие в общественном брифинге на тему развития деловых и культурных связей России и Казахстана, который организовал Дмитрий Раевский — российский политолог и основатель производств отечественных БПЛА для специальной военной операции (СВО) на Украине. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Шаляпин рассказал, почему, несмотря на десятки уехавших из России исполнителей, пробиться на эстраде все равно трудно и готов ли он отправиться добровольцем в зону боевых действий.

«Дробыш не стал мною заниматься»

— Многие артисты уехали после начала СВО из России. Стало ли больше возможностей у тех исполнителей, которые остались?

— Для меня как исполнителя народных песен не изменилось ничего, как не давали сцену, так и не дают. Давно уже не строю иллюзий, я же вижу руководителей телеканалов и музыкальных эфиров. Это очень сытые люди, у них какая-то своя реальность, не всегда патриотическая, к сожалению. Им не Россия нужна, а личное обогащение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прохор Шаляпин

— Как вы пытались продвигаться на российской сцене?

— По-разному пытался. Тот же Виктор Дробыш на «Фабрике звезд» не стал мною заниматься, переключился на тех артистов, за которых заплатили обеспеченные родители или спонсоры. Я не люблю вот эти двойные стандарты. Так и скажи, что «заплатили за этого, а за тебя не занесли, поэтому я и не стал тобой заниматься». А они (музыкальные продюсеры. — NEWS.ru) теперь заявляют, мол, Прохор — это желтый пиар.

Но давайте в корень смотреть. Вы не дали ни возможностей, ни эфиров. Я пошел другими путями — через ток-шоу, а что мне оставалось делать? Если бы не передачи, я бы вообще был давно забыт всеми, такая жестокая реальность. И не только я один.

Вы видите, сколько талантливых людей у нас появляется через телешоу, тот же «Голос» давал новые лица. И где они все? Исчезают на второй день, никто и не помнит их. Потому что нет государственной задачи пустить в эфиры новых патриотических артистов и народников.

«SHAMAN просто сожрут»

— Из новых имен появился SHAMAN. Как вы к нему относитесь?

— Не все мне нравится в его образе — но, во всяком случае, я понимаю, что это талантливый человек. Он достоин места на сцене, слава богу, что ему одному из немногих дали дорогу. Но я уверен, что это ненадолго, пять-десять лет, и его просто уничтожат наши коллеги вездесущие, всех уничтожающие. Зарежут, задавят, съедят интригами. Оттого что талантливый парень. Я вижу, как уничтожают, у нас так принято в шоу-бизнесе.

— Но SHAMAN любит народ.

— У нас много кого любили — их все равно затирали. Огромное количество талантливой молодежи просто убирают со сцены. Мне эту сцену никто и не открывал. На нашем российском телевидении мне удалось спеть несколько песен из эстрады 1930-х прошлого века, они даже снова ушли в народ.

Приезжаю на Дни городов — туда, куда приглашают — и пою народные песни. Меня люди на руках носят, говорят: «Мы думали, что вы — это ток-шоу, а сегодня увидели вас другим и изменили мнение». Я слышу это по всей стране. Что народная песня несет в себе? Простоту, доброту. Нет никакого пафоса в народной песне — вот чем она отличается от эстрады. Послушайте Асти, например. У нее же сплошные понты в песнях, надменные взгляды на любовь и на себя. «Я лучшая, ты меня не достоин» — все время с уничижением по отношению к партнеру. А в народной песне ничего подобного нет, там искренняя любовь простая, то, что людей сближает и по-настоящему является любовью.

Почему Шаляпин не на передовой

— Готовы ли вы пойти служить в зону СВО?

— Это провокационный вопрос. Потому что его можно задать вообще любому человеку в нашей стране. В том числе женщинам. Меня раздражают, например, тетки за 60, которые сидят в соцсетях и под любой моей красивой пышущей здоровьем и успехом фотографией пишут: «Почему он не на передовой, пусть идет с автоматом». Пишут так от своей злобы, от неудач в личной жизни, от того, что закисли в голове и ненавидят теперь весь мир.

Извините, я в 15 лет приехал в Москву из Волгограда, из обычной провинциальной семьи. Причем я абсолютно патриотический ребенок. Я родился в Советском Союзе, пел «Орленок, орленок...», у меня трепетала душа. У меня в репертуаре была песня, в которой есть слова: «Вставай, великая страна! Не устыдись ни слез, ни стона, верни живущим имена и павших вспомни поименно».

Я ее пел на День города в парке ВДНХ, мурашки бежали по коже. А потом мне один продюсер заявил: «Ты что поешь, кому это надо?! Ты молодой, красивый, пой что-нибудь легкое». И не один он так говорил, а очень многие. То есть не заинтересован был никто в моем патриотизме. Я прошел голод, холод, гонения... И вот я, музыкант, побитый жизнью, добился какого-то своего минимума — и меня постоянно спрашивают: «А почему ты не на передовой?!» Это нелепый вопрос, неуместный.

Я не военный, учился в музыкальном училище, у нас даже не было военной кафедры. Затем закончил академию имени Гнесиных по классу народной песни. Есть огромное количество ребят, получивших военные специальности. Они пользовались преференциями от государства, получали квартиры от Министерства обороны Российской Федерации, я знаю таких людей. У меня есть знакомые, получившие стометровую квартиру от ведомства, поскольку и папа военный, и сын.

Есть люди, которые не принесут пользы, допустим, на передовой — стрелять не умеют, окопы копать тоже, не тот склад ума. У каждого своя психология, психоматрица. Но кто-то может принести нашей стране пользу в другой отрасли, к примеру, те же айтишники. Всех нельзя под одну гребенку. Я как музыкант максимум, на что могу пригодиться в СВО, — это поехать поддержать боевой дух наших военных. Если меня позовут, то я соглашусь. К примеру, на днях я ездил в Курскую область, девять километров от границы с Украиной, выступать на золотой свадьбе, меня пригласили. Одна наша певица побоялась ехать, вдруг снаряд или дрон прилетит. Я не отказался. Это моя работа — петь, и людей надо поддержать. Соответственно, если позовут в Луганск или в Донецк, то я поеду. Артисты всегда выступали на передовой и поддерживали солдат своим присутствием.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Прохор Шаляпин

Куда звал Шаляпина Джигурда

— Пока не приглашали?

— Пока нет. Никита Джигурда только звонил звал, он ездил по собственному желанию, просто в поля (в прифронтовую зону. — NEWS.ru), читал стихи перед российскими военными. Я его очень уважаю, он добрый человек и один из немногих, кто не боится ездить. Но я считаю, что должно быть какое-то более централизованное выступление. Хочется поехать по приглашению, а не просто «здрасьте, я приехал».

Возвращаясь к вашему вопросу о том, готов ли я быть мобилизован, отвечу так. Если будет всеобщая мобилизация, то мы все должны будем пойти на защиту нашей Родины. И депутаты, и их дети. Потом мы уже за ними. А не то что давайте артистов отправим на передовую как на потеху — Джигурда в поле, Волочкова со шпагатом или Прохор Шаляпин в народном костюме лежит в окопах, давайте посмеемся. Это что, шоу? Нет. Я готов на передовую поехать петь, это моя профессия.

«Я пел русские песни в Нью-Йорке — наших мартышек эстрадных туда не пошлешь»

— Вернемся к шоу-бизнесу. Как возвращать народные песни на экран?

— Ну вот у нас есть с недавних пор программа «Песни от всей души» на телеканале «Россия». Бешеные рейтинги, кстати. Потому что люди соскучились по народной песне, по простой душевной музыке, которая нас всех объединяет.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Прохор Шаляпин

Я пел русские народные песни и в Нью-Йорке, и даже в Лондоне на русскую Масленицу. Это было в 2010-м или 2011-м. Местная публика наши песни воспринимала на ура. Вот что располагает весь мир к нам. Наших мартышек эстрадных туда не пошлешь. Потому что они выйдут — копии того, что уже есть на Западе. А народная песня уникальна, эксклюзивна. И ее ни в одной стране больше нет, у нас огромное количество талантливых народников. А известны только Бабкина и Кадышева. Но обе тетушки, которые уже свое спели.

Та же Бабкина — тетка вся сытая, довольная жизнью, на нее интересно смотреть. Но она не самый яркий представитель русской народной культуры. У нас в каждом хоре есть более голосистые певицы, которые выйдут, рот открыли — и снесло всех от мощи голоса. Бабкина — это все-таки бренд, костюмы, шоу. А уберите коллектив, поставьте просто микрофон, наденьте на нее льняное платье и пусть что-то споет а капелла, как это полагается у нас в народе. И посмотрим.

«Странно пинать Нетребко, уехавшую задолго до СВО»

— Видите ли вы проблему в том, что в эфирах федеральных каналов продолжают звучать англоязычные песни?

— Невозможно взять и отучить молодежь и среднее поколение отказаться от западной культуры, это процесс не сиюминутный. И не надо отказываться. Надо просто не забивать русскую культуру, а ставить на одном уровне с западной.

Артистам нужны эфиры, доступ к зрителям, который надо дать. Остальное сделает сам исполнитель, зрители будут за него рублем голосовать на концертах. А они (музыкальные продюсеры. — NEWS.ru) не то что народные песни, а вообще никаких новых певцов не пропускают. Поэтому у нас звучит либо англоязычное, либо каждый эфир превращается в междусобойчик из пяти-десяти артистов, которые никому больше не дают пробиться. И сейчас странно пинать Нетребко, которая уехала за рубеж задолго до СВО, построила там карьеру, заработала деньги трудом, талантом.

Если бы она осталась 20 лет назад в России, не факт, что ей дали бы построить здесь карьеру. Я, конечно, по голове не глажу людей, которые не поддерживают нашу страну. Но она ничего плохого не сделала России, никого не критиковала, она просто выбрала жизнь на Западе, она подумала о себе и о своем ребенке. Здесь у нас в России кто и что ей дал? Только после того как мир признал Анну, у нас стали приглашать на эфиры и фестивали. А ведь до этого наши телеканалы не торопились ее приглашать на эфиры.

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press Анна Нетребко

Я знаю, как нам не дают возможности развиваться на сцене, поэтому никогда не брошу камень в Нетребко. Мне ярлыки клеят, мол, «альфонс с бабушками», смеются. И не видят проблемы глубокой, с которой я столкнулся, — ненужности в телеэфирах песен, которые я исполняю. Учился бы я девять лет народной песне и оставался бы верен ей до сих пор, если бы не любил этот жанр?

— Кого вы назвали бы сейчас артистами номер один в России?

— В моем понимании вся эстрада надоела людям, слушают по инерции. Прорыв года за последнее трехлетие это однозначно SHAMAN. Хотелось бы делать акцент на народниках, таких как Зыкина (1929–2009). Кстати, ей ведь в последние годы тоже не давали эфиров. Общие знакомые рассказывали при ее жизни, что Людмила Георгиевна очень переживала и даже плакала из-за того, что ее не зовут ни на какие концерты, не дают возможности нигде выступить.

В то время у нас везде была Пугачева. Хотя, мне кажется, Зыкина все-таки больше для русской культуры сделала. Алла Борисовна — это все-таки на класс ниже по значимости. Эстрада очень недолговечна, в ней нет особого смысла и «народного ДНК». Тем более в 1990-х она копировала Запад, мы уже не свое двигали, а ориентировались на то, что есть там у них.

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