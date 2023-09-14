«Тетушки, которые уже свое спели»: Шаляпин о Бабкиной и Кадышевой Шаляпин заявил, что известные народницы Кадышева и Бабкина свое уже спели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Надежда Бабкина

Певец Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью NEWS.ru напомнил, что в российском шоу-бизнесе только две певицы работают в народном жанре — Надежда Бабкина и Надежда Кадышева. Но они — «тетушки, которые свое спели», считает выпускник «Фабрики звезд». А огромному количеству молодых талантливых исполнителей в жанре народной песни, по его словам, не дают пробиться к зрителю.

Известные народницы у нас — только Бабкина и Кадышева. Но обе тетушки, которые уже свое спели. Конечно, у нас были потрясающие Людмила Зыкина (1929–2009) и Ольга Воронец (1926–2014), несли высокий уровень народной культуры, но их уже нет, — отметил артист.

Шаляпин отдает должное артистическому и организаторскому таланту Надежды Бабкиной. Он считает, что народная артистка России создала очень мощный коллектив народной песни и ярко подает себя. «Тетка сытая, довольная», на нее интересно смотреть, говорит исполнитель. Но это «все-таки бренд и шоу», и Бабкина, считает исполнитель, является не самым ярким представителем русской народной культуры в России.

У нас в каждом хоре есть более голосистые певицы, которые выйдут, рот открыли — и снесло всех от мощи голоса. Бабкина — это все-таки бренд. А уберите коллектив, поставьте просто микрофон, в льняное платье Бабкину обрядите, и пусть она что-то споет а капелла, как это полагается у нас в народе, — предложил артист.

Сам Шаляпин позиционирует себя также как артист народного жанра. Он исполняет русские песни не только на территории нашей страны, но и, по его словам, за рубежом. И даже в Лондоне на русскую Масленицу пел в 2010-м или 2011-м году. Он отмечает, что местная публика воспринимала на ура русские народные песни. Поскольку народная песня уникальна и эксклюзивна, и русской народной песни ни в одной стране больше нет, резюмирует певец.

Ранее Шаляпин высказался о будущем SHAMAN. По словам экс-участника «Фабрики звезд», исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» через пять-десять лет «зарежут, задавят, съедят интригами» свои же коллеги по сцене из зависти к его таланту. Он отмечает, что если перекрывать дорогу всем, то и дальше останется у нас определенный круг артистов на всю страну на протяжении многих лет — «междусобойчик из условных пяти артистов, который никому не дает пробиться».

Также Шаляпин объяснил, почему продюсер и композитор Виктор Дробыш не стал с ним работать после проекта «Фабрика звезд». По мнению исполнителя, это произошло потому, что продюсер сотрудничает только с теми артистами, за которых платят обеспеченные родственники или спонсоры. А за Шаляпина, по словам самого певца, платить было некому.