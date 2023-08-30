Волочкова и Буланова ответили на вопрос о посещении могилы Пригожина Волочкова: не была знакома с Пригожиным и на его могилу не пойду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова сообщила NEWS.ru, что не была знакома с бизнесменом Евгением Пригожиным. Она добавила, что не имеет никакого к нему отношения и на его могилу артистка не пойдет. Российская певица Татьяна Буланова также заявила, что в ее планах нет посещения могилы бизнесмена.

Я это человека не знала и никакого отношения к нему не имею и, к сожалению, не могу о нем даже ничего сказать, поэтому нет, на могилу не пойду, — сказала Волочкова.

Буланова, в свою очередь, отметила, что сейчас находится в отъезде.

Нет, посещать не планирую. Я сейчас в отъезде и меня даже не будет в городе в ближайшее время. В будущем тоже не знаю, честно говоря, даже не думала об этом, — сообщила Буланова.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что у него нет планов посетить могилу бизнесмена Евгения Пригожина. Он отметил, что в теории мог посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, если бы не июньские события в России.

Бизнесджет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Как выяснилось позднее, среди пассажиров был и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Всего на борту находились десять человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал. С утра 30 августа к могиле бизнесмена начали пускать посетителей.