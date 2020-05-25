Роспотребнадзор одобрил возобновление киносъёмок в Санкт-Петербурге

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разрешила возобновить съёмки кино в Санкт-Петербурге. Они могут проходить при соблюдении их участниками ряда санитарно-эпидемиологических требований.
На площадке, согласно Роспотребнадзору, могут находиться до 50 человек,
Ежегодно комитет по культуре Санкт-Петербурга согласовывает создание не менее 80 проектов. При этом среднее количество участников группы составляет около 50 человек.
На сегодняшний день поданы заявки от съёмочных групп порядка 10 кинофильмов, в том числе «Архипелаг», «Одна жизнь», «Воздух», «Родитель», — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, в России кинотеатры станут одними из последних общественных заведений, которые смогут возобновить работу после окончания пандемии коронавируса. О сроках возобновления работы площадок рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
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