Роспотребнадзор одобрил возобновление киносъёмок в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/eb29e932-9f39-11ea-b063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разрешила возобновить съёмки кино в Санкт-Петербурге. Они могут проходить при соблюдении их участниками ряда санитарно-эпидемиологических требований.

На площадке, согласно Роспотребнадзору, могут находиться до 50 человек, передаёт ТАСС. Организаторы будут обязаны, среди прочего, соблюдать требования по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Ежегодно комитет по культуре Санкт-Петербурга согласовывает создание не менее 80 проектов. При этом среднее количество участников группы составляет около 50 человек.

На сегодняшний день поданы заявки от съёмочных групп порядка 10 кинофильмов, в том числе «Архипелаг», «Одна жизнь», «Воздух», «Родитель», — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, в России кинотеатры станут одними из последних общественных заведений, которые смогут возобновить работу после окончания пандемии коронавируса. О сроках возобновления работы площадок рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.