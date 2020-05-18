Российские кинотеатры откроются одними из последних заведений в стране

В России кинотеатры станут одними из последних общественных заведений, которые смогут возобновить работу после окончания пандемии коронавируса. О сроках о возобновления работы площадок рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Кинотеатры смогут отрыть двери для посетителей только после трёх этапов снятия ограничений, введённый властями,
Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены, — сказала Попова.
Ранее Министерство культуры вместе с крупнейшими кинотеатральными сетями попросило Роспотребнадзор подготовить рекомендации по возобновлению работы кинозалов, писал NEWS.ru.
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