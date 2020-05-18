Российские кинотеатры откроются одними из последних заведений в стране

Фото: АГН «Москва»

На стриминговом сервисе Okko выйдут короткометражные фильмы, вошедшие конкурсную программу кинопремии «Оскар». В коллекцию войдут фильмы, состязавшиеся за награды в 2019 году.

Подписчики платформы смогут увидеть картину «Кожа», мультфильм «Выходные», а также ленты «Вне рая», «Кийто» и «Лиса», сообщает «Афиша Daily». Отмечается, что «Кийто» была номинирована на премию BAFTA, а драма «Лиса»...