Роль Шарлиз Терон в «Безумном Максе» отдали молодой актрисе

https://static.news.ru/photo/1228a4cc-c057-11ea-a34b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures/Village Roadshow Pictures

Роль Фуриосы в новой части фильма «Безумный Макс» досталась молодой актрисе. В предыдущей картине персонажа сыграла южноафриканская и американская артистка Шарлиз Терон.

Будущая картина будет приквелом «Дороги ярости», который посвятят Фуриосе. Режиссёр Джордж Миллер заявил, что для этого проекта ему понадобится более молодая артистка.

Терон призналась, что ей непросто принять эту новость, однако она с большим уважением относится к решению кинематографиста, передаёт The Hollywood Reporter.

Это несколько душераздирающе, конечно. Мне очень нравится эта героиня, и я благодарна, что мне удалось принять участие в работе над ней. Я всегда буду думать о ней с любовью. Мне бы хотелось, чтобы эта история получила продолжение, но если он считает, что надо поступить именно так, то я ему доверяю, — сказала актриса.

Как писал NEWS.ru, Джордж Миллер может начать съёмки пятой части фильма «Безумный Макс» осенью 2020 года. Картина уже получила неофициальное название «Пустошь».