Роль Шарлиз Терон в «Безумном Максе» отдали молодой актрисе

Фото: Warner Bros. Pictures/Village Roadshow Pictures

Американская певица Билли Айлиш станет гостьей подкаста An Oral History of the Office, посвящённого комедийному сериалу «Офис». Ведущим выступит исполнитель роли Кевина Мэлоуна в шоу Брайан Баумгартнер.

Подкаст будет состоять из 12 эпизодов, которые пошагово расскажут всю историю создания проекта, сообщает Entertainment Weekly. Баумгартнер проведёт беседы со звёздами сериала Стивом Кареллом, Джоном Красински, Рэйном Уилсоном, Дженной Фишер...