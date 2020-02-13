Российский режиссёр Клим Шипенко, известный по работе над фильмами «Холоп» и «Текст», снимет сериал по аудиокниге «Пост» писателя Дмитрия Глуховского. Проект будет создан для компании Yellow, Black and White, с которой он сотрудничает.
Как
Один полный метр — комедия. Там я буду продюсером, снимать будем летом. Второй проект — это декабрь, сценарий уже написан — по последним дням жизни Есенина, жанр — исторический триллер, — рассказал режиссёр.
Как писал NEWS.ru, Шипенко заявил, что снятая им комедия «Холоп» не требует продолжения. Он объяснил, что смысл, который он в неё закладывал, высказан полностью.
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