Клим Шипенко (в центре) Клим Шипенко (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский режиссёр Клим Шипенко, известный по работе над фильмами «Холоп» и «Текст», снимет сериал по аудиокниге «Пост» писателя Дмитрия Глуховского. Проект будет создан для компании Yellow, Black and White, с которой он сотрудничает.

Как сообщает ТАСС, контракт, заключённый с Шипенко, также подразумевает съёмки двух фильмов.

Один полный метр — комедия. Там я буду продюсером, снимать будем летом. Второй проект — это декабрь, сценарий уже написан — по последним дням жизни Есенина, жанр — исторический триллер, — рассказал режиссёр.

Как писал NEWS.ru, Шипенко заявил, что снятая им комедия «Холоп» не требует продолжения. Он объяснил, что смысл, который он в неё закладывал, высказан полностью.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях