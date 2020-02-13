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Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival начнёт работу 27 мая и продлится до 7 июня. В этом году по результатам смотра будут вручены три приза.

Заявку на участие можно подать до 15 апреля на сайте мероприятия. Фильмы-конкурсанты должны быть созданы не раньше 2019 года и иметь премьерный статус. В итоге один из призов (50 тысяч...