Раскрыты подробности внезапной смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро Daily Mail: рядом с телом погибшего внука Роберта Де Ниро нашли белый порошок

Фото: IMAGO/Alexandra Fechete/Global Look Press

Роберт Де Ниро

Рядом с телом 19-летнего внука Роберта Де Ниро Леонардо была найдена тарелка с белым порошком, пишет Daily Mail. Его обнаружили без сознания 2 июля в квартире на Манхеттене стоимостью $1 млн. Официальная причина смерти пока не разглашается.

4 июля семья покойного приехала в похоронное бюро Фрэнка Э. Кэмпбелла в Нью Йорке на опознание тела. Роберта Де Ниро сопровождали 51-летняя дочь Дрена и художник Карлос Родригес, родители Леандро.

Дрена опубликовала прощальный пост в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), сообщив, что ее «сердце разбито навсегда», а сын «не заслуживал такой смерти».

Все это неправильно, мое сердце болит так, как никогда ранее. Лео, мой дорогой, я люблю тебя также, как в первый день, когда я взяла тебя на руки. Тот же человек, который забрал нас из больницы, когда ты родился, отвез нас в похоронное бюро, где я дотронулась до тебя в последний раз. Я не могу поверить, что все это реально, — написала мать Леандро.

Отец покойного Карлос, известный художник граффити, поделился с поклонниками детскими снимками сына и призвал оставить семью в покое, чтобы справиться с горем.

9 мая Де Ниро рассказал в интервью ET Canada, что стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста, который сказал, что у артиста шесть детей.

Де Ниро был дважды женат. От первой жены, Дайэнн Эбботт, у него двое детей — 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. От второй супруги, Грейс Хайтауэр, — 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. Де Ниро также стал отцом сыновей-близнецов от бывшей девушки Туки Смит — Джулиана и Аарона Кендрика. Молодым людям сейчас по 27 лет.