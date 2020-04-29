Райан Рейнольдс назвал самый любимый фильм со своим участием

https://static.news.ru/photo/da884498-8a30-11ea-a187-fa163e074e61_660.jpgФото: Кадр из фильма «Главный герой»/kinopoisk.ru
Канадский и американский актёр Райан Рейнольдс рассказал, какой фильм с его участием ему нравится больше всего. Проектом номер один для артиста оказалась новая картина «Главный герой», мировая премьера которой намечена на 9 декабря 2020 года.
Будущая лента рассказывает о сотруднике банка по имени Парень, который внезапно осознаёт, что он персонаж видеоигры. Он решает выбраться из виртуального пространства и попутно завоевать девушку своей мечты.
Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс исполнит главную роль в экранизации игры 1983 года Dragon's Lair («Логово дракона»). В настоящее время он обсуждает своё участие в проекте со стриминговым сервисом Netflix, писал NEWS.ru.