Кино

Райан Рейнольдс назвал самый любимый фильм со своим участием

18:35, 29 апреля 2020
Фото: Кадр из фильма «Главный герой»/kinopoisk.ru

Канадский и американский актёр Райан Рейнольдс рассказал, какой фильм с его участием ему нравится больше всего. Проектом номер один для артиста оказалась новая картина «Главный герой», мировая премьера которой намечена на 9 декабря 2020 года.

Будущая лента рассказывает о сотруднике банка по имени Парень, который внезапно осознаёт, что он персонаж видеоигры. Он решает выбраться из виртуального пространства и попутно завоевать девушку своей мечты.

Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс исполнит главную роль в экранизации игры 1983 года Dragon's Lair («Логово дракона»). В настоящее время он обсуждает своё участие в проекте со стриминговым сервисом Netflix, писал NEWS.ru.

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