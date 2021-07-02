Появился тизер финального сезона «Ходячих мертвецов»

В Twitter-аккаунте канала АМС появился тизер финального, 11-го сезона телесериала «Ходячие мертвецы». В ролике показали всех выживших героев, среди которых Дэрил, Мэгги, Кэрол, Ниган и другие.

Ролик представляет из себя нарезку из лиц героев под трек Will You Fight. Видео напоминает больше сериальное интро — никаких спойлеров, только атмосфера. Продемонстрировали и мельницу, которую засветили ещё в первые дни съёмок, а также Мерсера в его фирменной яркой броне.

Канал отметил, что до выхода сезона 11 недель. Напомним, что финальный сезон поделили на три части. Первая из них состоит из восьми эпизодов и выйдет уже 22 августа.

11 Weeks of Reveals until Season 11.



Nothing is as it seems. #TWD returns on August 22nd. pic.twitter.com/17fZqA7Q0K — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 1, 2021

«Ходячие мертвецы» — это история о героях, спасающихся от зомби. Люди превращаются в упырей не только от укуса, но и просто после смерти. Дело в том, что люди заразились особым вирусом: эта болезнь не разрушает иммунитет при жизни, но после остановки сердца обращает носителя в ходячего мертвеца. Сериал выходит уже более десяти лет и до сих пор отзывается у зрителей. У хоррор-драмы для взрослых 7,9 балла на «КиноПоиске».

Ранее сообщалось, что грядущий сериал по мотивам культовой медиафраншизы о расе Чужих расскажет про классовое неравенство. Автором проекта станет один из создателей лент «Фарго» и «Легион» Ной Хоули. По его словам, он не собирается вмешиваться в оригинальную сюжетную линию про Эллен Рипли.