Появился тизер финального сезона «Ходячих мертвецов»

Ролик представляет из себя нарезку из лиц героев под трек Will You Fight. Видео напоминает больше сериальное интро — никаких спойлеров, только атмосфера. Продемонстрировали и мельницу, которую засветили ещё в первые дни съёмок, а также Мерсера в его фирменной яркой броне.

Канал отметил, что до выхода сезона 11 недель. Напомним, что финальный сезон поделили на три части. Первая из них состоит из восьми эпизодов и выйдет уже 22 августа.