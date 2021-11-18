Поддержал лично Шойгу: вышел фильм «Небо» о гибели нашего лётчика в Сирии

18 ноября в прокат вышел новый военно-патриотический фильм «Небо», снятый при поддержке Минобороны. Лента основана на реальной истории российского военного лётчика Олега Пешкова, который героически погиб во время выполнения боевой задачи в Сирии в 2015 году. По мнению авторов картины, «Небо» претендует на почти полную документальность. NEWS.ru узнал, как снимались сцены полётов, сколько машин было взорвано и что думают о фильме родные Олега Пешкова.

О чём Сергей Шойгу попросил создателей фильма «Небо»

В ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24М был поднят в воздух с военной базы Хмеймим для выполнения боевой задачи. Экипаж состоял из двух человек — подполковника Олега Пешкова и штурмана Константина Мурахтина. Рядом с сирийско-турецкой границей бомбардировщик был сбит турецким истребителем. Лётчики катапультировались, однако выжить смог лишь один. Олега Пешкова расстреляли противники Асада, когда тот спускался на парашюте. Мурахтину же удалось благополучно приземлиться в подконтрольной террористам местности и скрыться. Вскоре он был спасён военными силами России. Эта трагическая история и стала основой для фильма «Небо» режиссёра Игоря Копылова.

Имена героев в фильме были сохранены, а фамилии заменены на созвучные. Роль Олега Пешкова (Олег Сошников) сыграл актёр Игорь Петренко, капитана Константина Мурахтина (Константин Муравьёв) — Иван Батарев. По сюжету они вместе едут в Сирию в составе российских войск.

Актёр Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказала генпродюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко, съёмки фильма поддержал лично министр обороны России Сергей Шойгу.

О создании этого фильма мы задумывались ещё за год до того, как пришли с данной идеей в Министерство обороны, которое нас полностью поддержало. И поддержал лично министр Сергей Шойгу. Единственная просьба к нам — чтобы фильм был полностью реалистичным. Не в плане художественной составляющей, а всего, что касается деталей, — отметила Инесса Юрченко.

Продюсер подчеркнула направленность компании на телевизионный контент («Небо» является третьим полнометражным фильмом «Триикс Медиа»), и это отразилось на самом фильме. В формате классических российских телесериалов снято множество сцен «Неба»: семейные ссоры, флешбэки из прошлого Сошникова и др.

В «Небе» чётко считывается превосходство российских войск. Даже Ричард Ли Вилсон в роли подлого американского военного раскланивается перед противниками, как перед несокрушимой силой.

«Небо» — во многом клишированная лента. Действия и мысли персонажей угадываются легко, герои произносят громкие фразы о чести и долге перед родиной. Если сам Олег Сошников больше походит на идеального супергероя, то его жена Гелена Сошникова в исполнении Марии Мироновой — приземлённая женщина, которой зрителю действительно хочется сопереживать. Актриса призналась, что перед съёмками лично общалась с вдовой пилота.

«Мы в буквальном смысле прошли весь маршрут»

Кроме Гелены Пешковой, консультантами на площадке выступили штурман Константин Мурахтин и эксперты Минобороны. По словам режиссёра, съёмочная команда получила «благословение от Пешковой и Мурахтина». Последний, в свою очередь, поблагодарил авторов за работу и высоко оценил фильм. Съёмки проходили как в России, так и на действующей военной базе в Сирии.

Мы в буквальном смысле прошли всю территорию. Были на месте гибели Олега Пешкова, на месте, где лежал самолёт. Мы прошли ногами маршрут, где прятался Константин Мурахтин. То есть шаг за шагом воссоздавали эту историю, — рассказал режиссёр Игорь Копылов.

Операторская работа в ленте стабильно хорошая, без экспериментов и неординарных решений. Минусом можно назвать маленькое число сцен полёта в фильме с громким названием «Небо». При этом эпизоды с бомбардировщиками в воздухе не заставляют зрителей стыдливо отводить глаза.

cplineup.com/film/3012

В российском кинематографе для сцен с самолётами чаще всего используют игровые приставки. Однако создатели «Неба» нашли другое решение: настоящие лётчики пролетели на военных тренажёрах весь маршрут Пешкова и Мурахтина, после чего Минобороны предоставило киноделам всю информацию вплоть до малейшего движения крыла самолёта. Эти данные были использованы при создании 3D-графики, благодаря чему кадры полётов выглядят максимально реалистично, как того и требовал Сергей Шойгу.

Ранение на съёмках и сцены боевых действий

Перед стартом съёмок актёры прошли многомесячные тренировки под присмотром профессиональных военных. В полном обмундировании они занимались на жаре, изучали работу самолётов, учились владеть оружием. Кроме сцен полётов, остальная часть картины сделана практически без применения графики. Около 15 машин взрывались с помощью пиротехники, подлетали на 12 метров, подвергались массированным обстрелам. После этого повреждённые части автомобилей восстанавливали и вновь использовали для съёмок следующих сцен.

cplineup.com/film/3012

Режиссёр Игорь Копылов признался, что во время работы над фильмом произошёл досадный эпизод. К счастью, всё закончилось не так трагически, как после инцидента на съёмках «Ржавчины», когда после выстрела актёра Алека Болдуина погибла женщина-оператор. На площадке «Неба», как и положено, присутствовали эксперты по технике, которые проверяли пистолеты и автоматы. Но от случайности никто не застрахован.

Дело в том, что не всё оружие имеет охолощённый вид. И у нас была история, когда осколок при использовании боевого оружия чуть-чуть царапнул, совершенно лёгкое ранение. Это было в самом начале, — признался Копылов.

Режиссёр подчеркнул, что после случившегося контроль за оружием на съёмках был усилен ещё больше.

Почему россияне любят военное кино

Актёр Иван Батарев, исполнивший роль штурмана Муравьёва и снимавшийся в таких лентах, как «28 панфиловцев», «Ржев», «Спасти Ленинград», рассказал в беседе с NEWS.ru, почему военное кино в России пользуется большой популярностью. По мнению Батарева, это объясняется высоким уровнем патриотизма в стране и большим числом военных.

Война оказала большое влияние на историю нашей страны. Факт в том, что у нас каждая третья семья — семья военных, и эти истории им близки, — считает актёр.

Иван Батарев добавил, что после общения с Константином Мурахтиным перенял у него некоторые черты, которыми наделил своего героя. В частности, свободу в размышлениях, мыслях, поступках. Актёр назвал лётчиков «особой категорией военных» и отметил, что был счастлив приобщиться на экране к элите российской армии.