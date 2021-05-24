«Пила» заработала в мировом прокате $1 млрд

https://static.news.ru/photo/63910582-bce3-11eb-a621-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: kinorium.com

В мировом прокате сборы хоррор-франшизы «Пила» превысили $1 млрд. Такой результат был достигнут после недавнего выхода в кинотеатрах последней части серии, сообщает издание Variety.

По данным СМИ, в минувшие выходные фильм Даррена Линна Боусмана заработал $4,5 млн в США и $2,67 млн — за рубежом. Общая сумма сборов за время проката составила $22,5 млн. Сборы всех девяти фильмов, таким образом, перевалили за $1 млрд и составили $1,079 млрд.

Это огромное достижение для фильмов уровня «Пилы», отмечают в издании. Бюджет каждого фильма в разные годы составлял от $1 млн до $20 млн. Рейтинги на сайте Rotten Tomatoes не превышают 30%.

Ранее сообщалось. что американский режиссёр Зак Снайдер хочет снять религиозную и порнографическую киноленты. Сценарист предполагает, что мог бы и объединить два жанра в один фильм.