«Пила» заработала в мировом прокате $1 млрд

В мировом прокате сборы хоррор-франшизы «Пила» превысили $1 млрд. Такой результат был достигнут после недавнего выхода в кинотеатрах последней части серии, сообщает издание Variety.
По данным СМИ, в минувшие выходные фильм Даррена Линна Боусмана
Это огромное достижение для фильмов уровня «Пилы», отмечают в издании. Бюджет каждого фильма в разные годы составлял от $1 млн до $20 млн. Рейтинги на сайте Rotten Tomatoes не превышают 30%.
Ранее сообщалось. что американский режиссёр Зак Снайдер хочет снять религиозную и порнографическую киноленты. Сценарист предполагает, что мог бы и объединить два жанра в один фильм.