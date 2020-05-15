Памела Андерсон выпустила сумки из яблочной кожуры

Американская актриса и модель Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок, сделанных из яблочной кожуры. Продукцию создал французский дом моды Ashoka Paris.
Сумки вышли ограниченным тиражом, Андерсон выступила моделью коллекции, сообщается в соцсети бренда. Дизайн веганских аксессуаров разработал модельер Дэвид Матео.
Сделанная в яблочной кожи и доступная в 4 цветах, эта коллекция отличается оригинальными, матовыми и золотистыми застёжками, рельефными надписями и подкладкой в стиле поп-арт, — говорится в описании продукции.
Как писал NEWS.ru, французский дом моды Louis Vuitton выпустил настольный футбол, получивший название Le Babyfoot. Разные варианты игры оцениваются от $75 до $93 тысяч.
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