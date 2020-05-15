Кино

Памела Андерсон выпустила сумки из яблочной кожуры

12:48, 15 мая 2020
Фото: instagram.com/ashoka_veganbags

Американская актриса и модель Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок, сделанных из яблочной кожуры. Продукцию создал французский дом моды Ashoka Paris.

Сумки вышли ограниченным тиражом, Андерсон выступила моделью коллекции, сообщается в соцсети бренда. Дизайн веганских аксессуаров разработал модельер Дэвид Матео.

Сделанная в яблочной кожи и доступная в 4 цветах, эта коллекция отличается оригинальными, матовыми и золотистыми застёжками, рельефными надписями и подкладкой в стиле поп-арт, — говорится в описании продукции.

Как писал NEWS.ru, французский дом моды Louis Vuitton выпустил настольный футбол, получивший название Le Babyfoot. Разные варианты игры оцениваются от $75 до $93 тысяч.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях