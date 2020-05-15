Памела Андерсон выпустила сумки из яблочной кожуры

Фото: instagram.com/ashoka_veganbags

Последние семь эпизодов финального сезона сериала «Сверхъестественное» выйдут в эфир осенью 2020 года. Показ шоу пришлось отложить из-за приостановки съёмок в связи с пандемией коронавируса.

О выходе продолжения шоу сообщил канал The CW в Twitter. Съёмки эпизодов пройдут летом, передаёт Entertainment Weekly. Я чувствую, что пауза позволит нам всё вновь пересмотреть, потом перейти к последним...