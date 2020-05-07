Louis Vuitton выпустил фирменный настольный футбол за $93 тысячи

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил настольный футбол, получивший название Le Babyfoot. Разные варианты игры оцениваются от $75 до $93 тысяч.
Кикер
Louis Vuitton S/S 2020 Foosball Table.— Guestr (@ceganeyi228)
ÐÐ· ÐºÐ°Ð½Ð²Ñ - $75.500.
ÐÐ· ÐºÐ¾Ð¶Ð¸ - $93.000.
pic.twitter.com/3B2c4YtCvn May 7, 2020
Фигурки футболистов сделаны из алюминия и раскрашены вручную. Они повторяют модели персонажа Groom из рекламной кампании Louis Vuitton 1921 года.
Как писал NEWS.ru, в селе Мохнач Харьковской области в доме у пары пенсионеров нашли 140-летний сундук Louis Vuitton, в котором те хранили кукурузу.
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