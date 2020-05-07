Louis Vuitton выпустил фирменный настольный футбол за $93 тысячи

https://static.news.ru/photo/8f1709e8-9054-11ea-bc33-fa163e074e61_660.jpg Фото: ceganeyi228/twitter.com

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил настольный футбол, получивший название Le Babyfoot. Разные варианты игры оцениваются от $75 до $93 тысяч.

Кикер доступен в шести вариантах расцветки, в том числе бюрюзовом, фуксии или фисташковом. Как отмечает Hypebeast, дизайн отсылает к истории модного дома.

Louis Vuitton S/S 2020 Foosball Table.

ÐÐ· ÐºÐ°Ð½Ð²Ñ - $75.500.

ÐÐ· ÐºÐ¾Ð¶Ð¸ - $93.000. pic.twitter.com/3B2c4YtCvn — Guestr (@ceganeyi228) May 7, 2020

Фигурки футболистов сделаны из алюминия и раскрашены вручную. Они повторяют модели персонажа Groom из рекламной кампании Louis Vuitton 1921 года.

Как писал NEWS.ru, в селе Мохнач Харьковской области в доме у пары пенсионеров нашли 140-летний сундук Louis Vuitton, в котором те хранили кукурузу.