Life Style

Louis Vuitton выпустил фирменный настольный футбол за $93 тысячи

14:05, 07 мая 2020
Фото: ceganeyi228/twitter.com

Французский дом моды Louis Vuitton выпустил настольный футбол, получивший название Le Babyfoot. Разные варианты игры оцениваются от $75 до $93 тысяч.

Кикер доступен в шести вариантах расцветки, в том числе бюрюзовом, фуксии или фисташковом. Как отмечает Hypebeast, дизайн отсылает к истории модного дома.

Фигурки футболистов сделаны из алюминия и раскрашены вручную. Они повторяют модели персонажа Groom из рекламной кампании Louis Vuitton 1921 года.

Как писал NEWS.ru, в селе Мохнач Харьковской области в доме у пары пенсионеров нашли 140-летний сундук Louis Vuitton, в котором те хранили кукурузу.

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