«Отлетаю»: умер актёр, сыгравший главного противника Шерлока Холмса

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что фильмы Marvel стоит запретить в России, если студия продолжат снимать персонажей ЛГБТ. Он считает, что люди должны понимать неприемлемость этого, сообщает «Москва 24».

Надо не бояться, что кого-то обвинят в нетолерантности. Всё, хватит уже. Нам объявлена война. Все, кто пропагандирует нетрадиционные ценности, это люди, которые в открытую нарушили некие правила и пошли в...