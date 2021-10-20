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«Отлетаю»: умер актёр, сыгравший главного противника Шерлока Холмса

14:02, 20 октября 2021
«Отлетаю»: умер актёр, сыгравший главного противника Шерлока Холмса Заслуженный артист России Виктор Евграфов Фото: evgrafov_v/vk.com
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Умер заслуженный актёр России Виктор Евграфов, сыгравший зловещего профессора Мориарти в фильмах про Шерлока Холмса. Он восстанавливался после заболевания COVID-19. По предварительной информации, оторвался тромб. Об этом говорится на сайте киностудии «Самарафильм».

Отмечается, что 19 октября он позвонил, просил связаться с самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Актёр восстанавливался после коронавируса.

Кинематографисты позвонили ему с пожеланиями выздоровления, но он уже скептически относился к своему состоянию.

Да какой там! Всё, отлетаю я от вас. Отлетаю..., — сказал Евграфов в ответ коллегам, словно предчувствуя скорую смерть.

Дополняется, что, предположительно, заслуженного артиста России Виктора Евграфова похоронят на Аллее актёров самарского городского кладбища.

Ранее сообщалось, что умер советский и российский актёр театра и кино, режиссёр Борис Аржанов. Об этом сообщили в Рязанском театре драмы. Широкой аудитории Аржанов известен по сериалам «Дальнобойщики» и «Судьбы загадочное завтра». Народный артист ушёл из жизни 29 октября в возрасте 79 лет. Причина смерти актёра не сообщается.

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