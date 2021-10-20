«Отлетаю»: умер актёр, сыгравший главного противника Шерлока Холмса

Умер заслуженный актёр России Виктор Евграфов, сыгравший зловещего профессора Мориарти в фильмах про Шерлока Холмса. Он восстанавливался после заболевания COVID-19. По предварительной информации, оторвался тромб. Об этом говорится на сайте киностудии «Самарафильм».
Отмечается, что 19 октября он позвонил, просил связаться с самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Актёр восстанавливался после коронавируса.
Кинематографисты позвонили ему с пожеланиями выздоровления, но он уже скептически относился к своему состоянию.
Да какой там! Всё, отлетаю я от вас. Отлетаю..., — сказал Евграфов в ответ коллегам, словно предчувствуя скорую смерть.
Дополняется, что, предположительно, заслуженного артиста России Виктора Евграфова похоронят на Аллее актёров самарского городского кладбища.
Ранее сообщалось, что умер советский и российский актёр театра и кино, режиссёр Борис Аржанов. Об этом сообщили в Рязанском театре драмы. Широкой аудитории Аржанов известен по сериалам «Дальнобойщики» и «Судьбы загадочное завтра». Народный артист ушёл из жизни 29 октября в возрасте 79 лет. Причина смерти актёра не сообщается.