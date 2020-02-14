https://static.news.ru/photo/e494502e-4fe5-11ea-8616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beat Film Festival/facebook.com

Члены отборочной комиссии международного фестиваля документального кино Beat Film Festival ожидают увидеть «смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом». Об этом сообщили в оргкомитете смотра.

Кинофестиваль пройдёт в Москве с 27 мая по 7 июня. Лучшую картину национального конкурса выберет международное жюри с участием представителей престижных кинофестивалей.

Чтобы заявить о себе, у авторов фильмов есть время до 15 апреля. Главное условие — ленты должны быть созданы в 2019 или 2020 году и иметь премьерный статус, напомнили в оргкомитете.

Победитель получит 50 тысяч рублей, сказано в сообщении пресс-службы. Ещё два приза — награды в полном (100 тысяч рублей) и коротком (50 тысяч рублей) метре — вручат за лучшее отображение современной культуры и героев Beat в нынешней Москве.

Фестиваль, который впервые прошёл в 2010 году, показывает документальные фильмы о музыке, современном искусстве, медиа, уличной культуре, моде, спорте и новых технологиях. За время существования на ежегодном событии прошли 50 мировых премьер молодых российских режиссёров, писал NEWS.ru.