Члены отборочной комиссии международного фестиваля документального кино Beat Film Festival ожидают увидеть «смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом». Об этом сообщили в оргкомитете смотра.
Кинофестиваль пройдёт в Москве с 27 мая по 7 июня. Лучшую картину национального конкурса выберет международное жюри с участием представителей престижных кинофестивалей.
Чтобы заявить о себе, у авторов фильмов есть время до 15 апреля. Главное условие — ленты должны быть созданы в 2019 или 2020 году и иметь премьерный статус, напомнили в оргкомитете.
Победитель получит 50 тысяч рублей,
Фестиваль, который впервые прошёл в 2010 году, показывает документальные фильмы о музыке, современном искусстве, медиа, уличной культуре, моде, спорте и новых технологиях. За время существования на ежегодном событии прошли 50 мировых премьер молодых российских режиссёров, писал NEWS.ru.
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