Определены 20 претенденток на роль в фильме, который снимут на МКС

https://static.news.ru/photo/f7cda858-80df-11eb-8db2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru

На главную роль в фильме, съёмки которого частично пройдут на Международной космической станции (МКС), претендуют 20 актрис. Их отобрал Первый канал из трёх тысяч претенденток, сообщили в Роскосмосе.

Госкорпорация намерена провести дополнительный отбор среди них в отряд космонавтов. На следующем этапе участниц финального испытания ждёт медкомиссия, которая начнётся уже в марте 2021 года. Она определит, кто из девушек полностью соответствует критериям, необходимым для полёта на орбиту Земли, сообщила пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Рогозина.

Ранее стало известно, что съёмками первого художественного фильма в космосе займутся Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White. Лента уже получила рабочее название «Вызов». Сейчас идёт кастинг на женскую роль.

Сообщение о съёмках этого фильма появилось спустя полгода после того, как о подобном намерении примерно в то же время объявил актёр Том Круз. Ему оказывают помощь глава SpaceX Илон Маск и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Что касается российского проекта, то вместе с актрисой, которая примет участие в съёмках первого российского художественного фильма на орбите Земли, на МКС может отправиться ещё один участник проекта. Предполагается, что это может быть оператор либо режиссёр картины, писал NEWS.ru.