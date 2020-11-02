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Главную роль в фильме, снятом на МКС, исполнит женщина

16:25, 02 ноября 2020 15
Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Женщина исполнит главную роль в первом художественном фильме, который планируется снять в космосе.

Соответствующее решение принято продюсерами картины в интересах сюжета. Первоначально создатели проекта собирались провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин. В процессе обсуждения сценария было решено, что для фильма выигрышнее женский образ.

Как уточняет Первый канал, съёмки фильма пройдут на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года. В ближайшее время будет объявлено о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут выбраны исполнительница главной роли и её дублёр.

Ранее NEWS.ru писал, что съёмками первого художественного фильма в космосе займутся Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Фильм уже получил рабочее название «Вызов».

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