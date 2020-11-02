Главную роль в фильме, снятом на МКС, исполнит женщина

Женщина исполнит главную роль в первом художественном фильме, который планируется снять в космосе.
Соответствующее решение принято продюсерами картины в интересах сюжета. Первоначально создатели проекта собирались провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин. В процессе обсуждения сценария было решено, что для фильма выигрышнее женский образ.
Как уточняет Первый канал, съёмки фильма пройдут на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года. В ближайшее время будет объявлено о старте Всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут выбраны исполнительница главной роли и её дублёр.
Ранее NEWS.ru писал, что съёмками первого художественного фильма в космосе займутся Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White.
Фильм уже получил рабочее название «Вызов».