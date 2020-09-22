В Роскосмосе заявили об отправке человека на орбиту для съёмок фильма

https://static.news.ru/photo/abb0fdae-fd03-11ea-a1ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Съёмками первого художественного фильма в космосе займутся Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White. Главный герой картины должен будет полететь на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году, его определят в ходе открытого конкурса, следует из сообщения пресс-службы Роскосмоса.

Как уточняется, фильм уже получил рабочее название «Вызов». В Роскосмосе также отметили, что полёт на МКС запланирован на осень следующего года на корабле «Союз МС».

Режиссёром фильма выступит Клим Шипенко, тогда как генеральными продюсерами — Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк, уточняет ТАСС.

В настоящее время обсуждаются детали картины, такие как сценарий, технические возможности и актёрский состав. Окончательное название фильма пока не утверждено.

Ранее NEWS.ru писал, что в Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист МКС на следующие три года. Так, в подготовленный план полётов включена «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которого станут актёр Том Круз и режиссёр Даг Лайман.

По информации ряда СМИ, в космосе с участием Круза будут сниматься сцены для будущего фильма, название которого пока не озвучено.