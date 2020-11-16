Сниматься в первом фильме на МКС актриса полетит не одна

https://static.news.ru/photo/330b9052-2829-11eb-a680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru

Вместе с актрисой, которая примет участие в съёмках первого российского художественного фильма на орбите Земли, на Международную космическую станцию (МКС) может отправиться ещё один участник проекта. Предполагается, что это может быть оператор либо режиссёр картины.

Однако в таком случае потребуется, чтобы на станции на год задержались два космонавта, передаёт РИА Новости со ссылкой на собственные источники и на предварительную программу полётов к МКС на 2021 год, разработанную Ракетно-космической корпорацией «Энергия».

Как следует из документа, 5 октября 2021 года на 12 суток на «Союзе МС-19» на МКС прилетит экипаж из трёх человек — космонавта Антона Шкаплерова и двух участников космического полёта. После съёмок двое «туристов» вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

Новицкий вместе с космонавтами-новичками Петром Дубровым и Сергеем Корсаковым прибудут на МКС в начале апреля 2021 года. Команда пробудет в космосе стандартную полугодовую смену, а её партнёры, если программа полётов будет утверждена в нынешнем виде, задержатся на станции на год и будут отрабатывать две смены.

Это необходимо, чтобы обеспечить возможность съёмки фильма и полёта участников проекта.

Ранее NEWS.ru писал, что съёмками первого художественного фильма в космосе займутся Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White. Лента уже получила рабочее название «Вызов». Сейчас идёт кастинг на женскую роль.

Сообщение о съёмках этого фильма появилось спустя полгода после того, как о подобном намерении примерно в то же время объявил актёр Том Круз. Ему оказывают помощь глава SpaceX Илон Маск и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).