https://static.news.ru/photo/d5c1a372-e9fa-11e9-b24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: amc.com

Телеканал AMC представил десятый сезон своего флагманского сериала «Ходячие мертвецы». Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.

Начало десятого сезона посмотрели 4 млн зрителей. Рейтинг сериала в основной возрастной группе 25–54 года упал с 2,9 до 1,9.

Несмотря на это, «Ходячие мертвецы» остаются самой успешной лентой канала, передаёт The Hollywood Reporter .

Ранее News.ru писал, что команда PUBG Mobile анонсировала новый кроссовер. На этот раз мобильная «королевская» битва объединится с сериалом «Ходячие мертвецы».