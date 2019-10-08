Телеканал AMC представил десятый сезон своего флагманского сериала «Ходячие мертвецы». Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.
Начало десятого сезона посмотрели 4 млн зрителей. Рейтинг сериала в основной возрастной группе 25–54 года упал с 2,9 до 1,9.
Несмотря на это, «Ходячие мертвецы» остаются самой успешной лентой канала, передаёт
Ранее News.ru писал, что команда PUBG Mobile анонсировала новый кроссовер. На этот раз мобильная «королевская» битва объединится с сериалом «Ходячие мертвецы».
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