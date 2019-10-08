Фото: amc.com

Телеканал AMC представил десятый сезон своего флагманского сериала «Ходячие мертвецы». Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.

Начало десятого сезона посмотрели 4 млн зрителей. Рейтинг сериала в основной возрастной группе 25–54 года упал с 2,9 до 1,9.

Несмотря на это, «Ходячие мертвецы» остаются самой успешной лентой канала, передаёт The Hollywood Reporter.

Ранее News.ru писал, что команда PUBG Mobile анонсировала новый кроссовер. На этот раз мобильная «королевская» битва объединится с сериалом «Ходячие мертвецы».

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях