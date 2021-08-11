Николь Кидман раскрыла, как супруг относится к её постельным сценам

Американская актриса Николь Кидман раскрыла, как её супруг Кит Урбан относится к постельным сценам с её участием, передаёт портал E! News. Она отметила, что возлюбленный «всё понимает и не вмешивается», а также не читает сценарии и не знает, что происходит на съёмочной площадке.

Он смотрит шоу в самом конце, когда оно уже смонтировано, и у него свежий взгляд. Он не читает сценарии и на самом деле не знает, что происходит на съёмочной площадке. У него есть собственная карьера, и он ею полностью поглощён, — подчеркнула Кидман.

Урбан и Кидман поженились 25 июня 2006-го, через два года у них родилась дочь Сандэй Роуз, а 28 декабря 2010-го появился на свет второй общий ребёнок — тоже девочка, её назвали Фэйт Маргарет. Это второй брак Кидман. Её первый супруг — Том Круз. Они расписались в 1990-ом и развелись в 2001 году.

Накануне стриминговый сервис Hulu опубликовал на своём официальном YouTube-канале новый трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с американской актрисой Николь Кидман в образе русской эмигрантки Маши. Персонаж артистки является главным в проекте. Героиня голливудской звезды руководит оздоровительным центром, в который приезжают жители мегаполисов в надежде справиться со стрессом.

Ранее австралийская актриса Николь Кидман получила удар по лицу программкой во время посещения Сиднейского оперного театра. Об инциденте рассказал её супруг Кит Урбан. На женщину напал один из зрителей. Его возмутили овации, которые супруги устроили после спектакля.