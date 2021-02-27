Театрал ударил Николь Кидман из-за аплодисментов

https://static.news.ru/photo/be43da08-78e7-11eb-a470-96000091f725_660.jpg Николь Кидман Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Австралийская актриса Николь Кидман получила удар по лицу во время посещения Сиднейского оперного театра. Об инциденте рассказал её супруг Кит Урбан.

Актрису ударил программкой один из зрителей. Его возмутили овации, которые супруги устроили после спектакля. Свои действия мужчина аргументировал тем, что в Австралии так не принято.

Между зрителем и мужем Кидман вспыхнула ссора, улаживать конфликт пришлось полиции. После инцидента Урбан признался, что никогда не посещал оперу и ему неизвестны установленные там правила, сообщает издание Independent.

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