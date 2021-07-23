Вышел трейлер сериала с Николь Кидман в роли русской Маши

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своём официальном YouTube-канале новый трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с американской актрисой Николь Кидман в образе русской эмигрантки Маши. Персонаж артистки является главным в проекте.

Героиня голливудской звезды руководит оздоровительным центром, в который приезжают жители мегаполисов в надежде справиться со стрессом. В ролике авторы ленты раскрыли часть подробностей — «Маша» не брезгует суровыми методами в работе. Например, в одном из эпизодов мечтающие начать жизнь заново роют себе могилы и ложатся в них.

В основу картины лёг одноименный роман Лианы Мориарти. Кроме Кидман, в нём снялись Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и другие. Премьера на Hulu запланирована на 18 августа 2021 года.

Ранее американский актёр Дуэйн Джонсон, известный как Скала, высмеял поведение коллеги — Вина Дизеля — на съёмках. Последний признался, что на площадке иногда специально провоцирует партнёров ради правдоподобной игры. Джонсон отметил, что заявление Дизеля позабавило его.

Фильмы «Форсаж» выходят с 2001 года. В основном сериале девять частей, а в 2019-м вышло ответвление — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Ленты заработали в прокате $5,8 млрд при общем бюджете в $1,2 млрд, не учитывая коммерческий успех девятой части.