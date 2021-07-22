Дуэйн Джонсон высмеял поведение Вина Дизеля на съёмках

Американский актёр Дуэйн Джонсон, известный как Скала, высмеял поведение коллеги — Вина Дизеля — на съёмках. Последний признался, что на площадке иногда специально провоцирует партнёров ради правдоподобной игры, передаёт издание The Hollywood Reporter. Джонсон отметил, что заявление Дизеля позабавило его.

Я смеялся. Думаю, все смеялись над его замечанием. Я оставляю всё, как есть. И желаю им всего хорошего с девятым «Форсажем», а также с 10-м, 11-м и всеми другими картинами, в которых меня не будет, — отметил Скала.

Джонсон присоединился к франшизе в пятой части серии. Всего он снялся в четырёх боевиках «Форсаж», а также в его спин-оффе «Хоббс и Шоу».

Фильмы «Форсаж» выходят с 2001 года. В основном сериале девять частей, а в 2019-м вышло ответвление — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Ленты заработали в прокате $5,8 млрд при общем бюджете в $1,2 млрд, не учитывая коммерческий успех девятой части.

Ранее Дизель анонсировал очередной спин-офф кинофраншизы «Форсаж». Главным персонажем станет киберпреступница Сайфер. В оригинальной серии её сыграла Шарлиз Терон. Впервые вор и террористка Сайфер появилась в «Форсаже 8». Она шантажировала Доминика Торетто (Вин Дизель) и заставляла его захватить российскую атомную подлодку для провоцирования ядерной войны.