Вин Дизель анонсировал спин-офф «Форсажа» с Шарлиз Терон

Американский актёр Вин Дизель анонсировал очередной спин-офф кинофраншизы «Форсаж». Главным персонажем станет киберпреступница Сайфер. В оригинальной серии её сыграла Шарлиз Терон, передаёт портал ScreenRant.

Впервые вор и террористка Сайфер появилась в «Форсаже 8». Она шантажировала Доминика Торетто (Вин Дизель) и заставляла его захватить российскую атомную подлодку для провоцирования ядерной войны. Шарлиз вернулась к своей роли в девятой картине и превратилась в одного из ключевых действующих лиц проекта.

Дизель поручил команде сценаристов разработать для персонажа Терон отдельную картину. Но киновселенную про уличных гонщиков ждут и другие новинки. По данным издания, на экранах кинотеатров также появится сиквел спин-оффа «Хоббс и Шоу» с Джейсоном Стейтемом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

Фильмы «Форсаж» выходят с 2001 года. В основном сериале девять частей, а в 2019-м вышло ответвление — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Ленты заработали в прокате $5,8 млрд при общем бюджете в $1,2 млрд, не учитывая коммерческий успех девятой части.

Ранее сообщалось, что американский актёр и продюсер Вин Дизель собрался превратить культовую франшизу «Форсаж» про уличных гонщиков в мюзикл. На шоу Келли Кларксон артист признался, что пока не знает, станет ли проект театральной постановкой или очередной кинолентой.