Названа дата премьеры сериала о величайшем любовнике всех времен Сериал о величайшем любовнике всех времен «Казанова в России» стартует 12 декабря на Первом канале

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

В понедельник, 12 декабря, на Первом канале стартует авантюрный сериал о величайшем любовнике всех времен «Казанова в России» режиссеров Ильи и Антона Чижиковых. В основе сюжета — путешествие покорителя дамских сердец Джакомо Казановы в Россию во времена правления Екатерины Великой. Роли в сериале исполнили Мария Скуратова, Марьяна Спивак, Игорь Ботвин, Вениамин Смехов, Сергей Баталов, Валерий Баринов, Эмилия Спивак, Артем Ткаченко и другие. На главную роль выбрали сербского актера Ивана Босильчича, известного по таким проектам, как «Гостиница «Эпидемия» и «Янычар».

По словам режиссера Ильи Чижиков, к определяющим историю мелодраме-детективу-приключению в сериал также добавили элементы абсурдной комедии, мистики и даже немного триллера.

По сюжету в России происходит дворцовый переворот, в результате которого императрицу Екатерину вынуждают подписать обязательство вернуть трон сыну Павлу, когда тот достигнет совершеннолетия. Добыть этот документ Ватикан поручает Казанове, для этого ему нужно будет очаровать трех дам, включая царскую особу.

Про Джакомо Казанову до начала съемок я знал только то, что его имя, как и Дон Жуана, является символом величайшего любовника всех времен — и ничего больше. Между тем, когда начал изучать его биографию, понял, что герой существенно интереснее известного черно-белого образа. Мне открылась многогранность его личности: Казанова был писателем, хирургом, полиглотом, изобретателем, педагогом, военным, музыкантом и шпионом, — рассказал Босильчич.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь». В ведомстве свое решение объяснили тем, что нарушен подпункт «Ж» пункта 18 правил выдачи, то есть оскорбление религиозных чувств верующих. В РПЦ, в свою очередь, отметили, что сюжет сериала дает «искаженное представление о монашеской жизни» и «формирует неверное представление о русском православии».