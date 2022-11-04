«Наживаться на народе преступно»: Охлобыстин высказался об уехавших актерах Охлобыстин призвал давать героические роли в кино реальным героям

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Охлобыстин

Российский актер, кинорежиссер, писатели и драматург Иван Охлобыстин назвал преступным и неприличным стремление актеров наживаться на своем народе, играя героические роли в кино и игнорируя интересы родины. Актер в интервью, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, выразил уверенность, что у деятелей культуры есть негласное обязательство — представлять интересы своего народа.

Дело в том, что, хоть артистическая среда и не дает клятву Гиппократа, совершенно очевидно, есть негласное обязательство у деятеля культуры — представлять интересы своего народа. Если этого не происходит, а он просто наживается, паразитирует на своем народе, это преступно, неприлично, — считает кинорежиссер.

Охлобыстин отметил, что недавно он выпустил статью «Боевой ценз», в которой как разговорится об исполнителях героических ролей в кино, которые в кадре фильма о войне произносят громкие слова, а на деле ведут себя иначе.

Смешно наблюдать, как брутальные красавцы показывают неистовые приемы рукопашного боя, на фоне заката пучат глаза перед последним словом в героическом фильме про войну, а в жизни ведут себя иначе, — сыронизировал актер.

Иван Охлобыстин обратил внимание, что сейчас выходят несколько новых фильмов, где главные роли сыграли покинувшие из-за спецоперации страну артисты. И если женщины еще вне критики, то «здоровые мужики», которые только что на экране сражались за родину, повели себя неприлично. Поэтому, уверен актер, героические роли в кино надо отдавать реальным героям.

Героические роли нужно доверять только реальным героям, а не тем, кто потом с чемоданчиками, наполненными кремом для загара, унизительно чешут через границу. Неудобно перед грузинами, армянами: они патриотично настроенные люди, — уверен писатель.

Однако, считает Охлобыстин, ответственность за происходящее лежит не только на актерах, которых приучили зарабатывать деньги по аналогии с западной киноиндустрией. Ответственность должны нести чиновники в министерствах просвещения и культуры, где большинство, по мнению актера, не поддерживает политику государства.

Мы же цивилизованные люди и должны допустить все взгляды, кроме предательства родины, — убежден Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин регулярно бывает в Донбассе. Он привозит гуманитарную помощь для российских войск и местного населения. Паспорт гражданина ДНР актер получил еще в 2016 году.