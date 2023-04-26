Народный артист России Владимир Борисов умер на 76-м году жизни

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Владимир Борисов

На 76-м году жизни ушел из жизни народный артист России Владимир Борисов, об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе Самарского академического театра драмы имени Горького. Актер был выпускником Щепкинского театрального училища. Наиболее известен он ролью Семена Савельева в многосерийном советском телефильме 1970-х годов «Вечный зов». С 1975 года работал в Самарском академическом театре.

Владимир Владимирович пользовался огромным уважением и любовью у коллег. Актер принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича, всем, кто его знал и любил, — почтили память актера в театре.

Также сегодня, 26 апреля, российский артист Василий Масалитин скончался в Москве в возрасте 32 лет. Его коллега Владислав Косенков сообщил, что вероятной причиной смерти стал «тромб после хирургического вмешательства на ноге».

Василий Масалитин в основном исполнял второстепенные роли и принимал участие в съемках множества отечественных сериалов, включая «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга» и других. Также он снимался в телепрограммах «Пусть говорят» и «Жить здорово».

9 апреля стало известно о смерти актера Вадима Волкова. Артист скончался в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни. Волков служил в труппе Молодежного театра на Фонтанке, работал в театре имени Ленинского комсомола и Формальном театре. Он также снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный, 4».