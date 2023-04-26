Умер актер из «Реальных пацанов» Актер из «Реальных пацанов» Василий Масалитин умер в Москве в возрасте 32 лет

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Российский артист Василий Масалитин скончался в Москве в 32 года, написал в социальных сетях его коллега Владислав Косенков. По его словам, вероятной причиной смерти стал «тромб после хирургического вмешательства на ноге».

Как отмечает ИА Regnum со ссылкой на собственный источник, Масалитин умер на хирургическом столе еще в середине февраля, однако об этом стало известно лишь сейчас, после начала Следственным комитетом проверки. Следователи заподозрили врачей в его смерти.

Масалитину проводили операцию на ноге, его ввели в наркоз, из которого пациент не вышел. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Василий Масалитин в основном исполнял второстепенные роли и принимал участие в съемках множества отечественных сериалов, включая «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга» и других. Также он снимался в телепрограммах «Пусть говорят» и «Жить здорово».

9 апреля стало известно о смерти актера Вадима Волкова. Артист скончался в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни. Волков служил в труппе Молодежного театра на Фонтанке, работал в театре имени Ленинского комсомола и Формальном театре. Он также снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный, 4».