Умер артист Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков На 60-м году жизни умер петербургский актер Вадим Волков

Фото: Молодёжный театр на Фонтанке

Вадим Волков

В Санкт-Петербурге на 60-м году жизни скончался актер Вадим Волков, сообщается на странице Молодежного театра на Фонтанке в социальной сети «ВКонтакте». Причина смерти актера не называется.

На 60-м году жизни скоропостижно скончался Вадим Кимович Волков, талантливый артист и прекрасный человек. <...> Приносим искренние соболезнования семье, родным и друзьям артиста, — говорится в сообщении.

До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков работал в театре имени Ленинского комсомола, Формальном театре, сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами имени В. Ф. Комиссаржевской и «Приют комедианта». Он также снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Литейный, 4».

Ранее стало известно, что на 62-м году жизни умер актер театра и кино, кинорежиссер Александр Негреба. Артист умер во сне в ночь на 7 апреля, через две недели после смерти на 54-м году жизни супруги, актрисы Елены Копцевой-Негребы. Вероятной причиной смерти артиста называется онкологическое заболевание. Негреба долгое время боролся с раком легкого.