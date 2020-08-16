Меган Маркл может вновь стать актрисой

https://static.news.ru/photo/643a6094-dfe1-11ea-922e-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Супруга принца Гарри Меган Маркл может вновь начать работать в сфере кинематографа.

Как ожидается, за первый фильм Маркл получит $50 млн, уточняет «Газета.Ru». Предположительно, эти деньги будут направлены на выплату ипотеки за дом в Санта-Барбаре. Всего паре потребуется отдать за жильё $9,5 млн.

Известно, что уже многие известные режиссёры выразили желание поработать с Маркл в качестве актрисы. Кто конкретно — не уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что книга Омида Скоби и Кэролин Дюран «В поисках счастья» о жизни Меган Маркл и принца Гарри содержит подробности знакомства герцогини Сассекской с братом своего избранника принцем Уильямом.

Уильям принял их в ноябре 2017 года. В тот день Кейт Миддлтон, жена герцога Кембриджского, была в отъезде. В связи с этим ему пришлось самому встречать родственника.