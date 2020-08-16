Меган Маркл может вновь стать актрисой

Супруга принца Гарри Меган Маркл может вновь начать работать в сфере кинематографа.
Как ожидается, за первый фильм Маркл получит $50 млн,
Известно, что уже многие известные режиссёры выразили желание поработать с Маркл в качестве актрисы. Кто конкретно — не уточняется.
Ранее NEWS.ru писал, что книга Омида Скоби и Кэролин Дюран «В поисках счастья» о жизни Меган Маркл и принца Гарри содержит подробности знакомства герцогини Сассекской с братом своего избранника принцем Уильямом.
Уильям принял их в ноябре 2017 года. В тот день Кейт Миддлтон, жена герцога Кембриджского, была в отъезде. В связи с этим ему пришлось самому встречать родственника.
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