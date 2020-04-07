МакКонахи сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых

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Американский актёр Мэттью МакКонахи сыграл с жителями техасского дома престарелых в бинго. Таким образом он решил поддержать пенсионеров, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

МакКонахи с помощью группового чата в Zoom вышел на связь с пожилыми людьми, живущими в учреждении в городе Остин штата Техас, сообщает CNN.

Позже дом престарелых The Enclave at Round Rock Senior Living поблагодарил артиста в Facebook за уделённое внимание.

Как писал NEWS.ru, американская группа The National запустила трансляцию своих концертов, чтобы собрать деньги на поддержку своей гастрольной команды. Из-за отмены концертов в связи с пандемией коронавируса помощники коллектива лишились заработка.