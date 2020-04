The National запустили показ своих концертов для поддержки туркоманды

Каждый понедельник в 12:00 мск на YouTube-канале музыкантов будут проходить стримы их представлений, а также показ ранее не опубликованных съёмок артистов, сообщает The Rolling Stone.

В конце марта группа объявила, что все деньги, заработанные от продажи сопутствующих товаров на их сайте, пойдут в фонд поддержки туркоманды. Кроме того, The National открыли сбор пожертвований для своих ассистентов на сайте GoFundMe.