https://static.news.ru/photo/5baa3cae-6e78-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фестиваль «Боль»/vk.com

Московский музыкальный фестиваль «Боль» проведёт онлайн-марафон с выступлениями независимых музыкантов, которым пришлось отменить концерты из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Во время просмотра стрима зрители смогут пожертвовать любую сумму, сообщает «Газета.ru». Вырученные средства музыканты поделят между собой.

Мы приглашаем всех, кому не безразлична судьба локальной независимой сцены, в андерграундную самоизоляцию. В этот день «Боль» придёт к вам лично, чтобы уже через несколько месяцев мы вопреки всему встретились на «Боли» воочию, — говорится в описании мероприятия.

12-часовой марафон «Карантин — это боль» пройдёт на сайте karantinbol.com в 12:00 25 марта. Также он будет доступен в Facebook, YouTube, Zoom и «ВКонтакте». В онлайн-фестивале примут участие такие исполнители, как «Хадн дадн», Шарлот, «Интурист», «Деревянные киты», «Спасибо» и «Казускома».

Как писал NEWS.ru, американская группа Metallica запустила стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.