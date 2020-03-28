Сервис «КиноПоиск» выпустил видеоэссе о приёмах, которые создатели хорроров используют, чтобы напугать зрителей, и проанализировал особенности киноязыка фильмов ужасов.
По мнению авторов, традиция повествования хорроров восходит к готической литературе второй половины XIX века, поклонниками которой были первые режиссёры фильмов ужасов.
Наши повседневные страхи находят отражение в фильмах ужасов: темнота как источник неизвестности, природа, которая решает отомстить человеку, массовое заражение, угрожающий расправой загробный мир, встреча с двойником как вершина необъяснимого ужаса, — отмечено в ролике.
Авторы «КиноПоиска» разобрали особенности «Сияния» Стенли Кубрика: съёмку широкоугольным объективом для сужения пространства и создания симметричных кадров, вызывающих чувство клаустрофобии. Использование рваного монтажа и резких звуков в сцене убийства из «Психо» Альфреда Хичхока назвали эталоном для создания иллюзии настоящего ужаса.
Как писал NEWS.ru, работавший над «Судной ночью», «Астралом» и «Паранормальным явлением» продюсер Джейсон Блум назвал хоррор «Синистер» самым страшным фильмом из когда-либо виденных.
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