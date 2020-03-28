Фото: Кадр из фильма «Сияние»/kinopoisk.ru

Заявки от кинопроизводителей на поддержку фильмов в прокате Фонд кино начнёт принимать в апреле. Их можно будет подавать до осени 2020 года.

Ранее организация продлила сроки подачи заявок на финансирование проектов, напоминает ТАСС. Установлены сроки приёма заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов во II и III кварталах 2020...