https://static.news.ru/photo/568ee048-6096-11ea-82db-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Синистер» Фото: kinopoisk.ru

Американский продюсер Джейсон Блум, работавший над «Судной ночью», «Астралом» и «Паранормальным явлением», рассказал, какой фильм его напугал.

Когда ты сам участвуешь в производстве картины, ты находишься внутри и не сильно боишься, но, когда я посмотрел «Синистер» пришлось понервничать, — признался Блум.

Картина вышла на экраны в 2012 году. Главную роль в ней сыграл Итан Хоук. Фильм рассказывает об авторе детективов, который вместе с семьёй селится в доме, где были убиты все жильцы. Мужчина находит записи совершённых преступлений. После этого в доме начинают происходить «жуткие вещи».

Блум также принимал участие в создании фильмов «Человек-невидимка», «Остров Фантазий» и «Охота», сообщает Independent.

NEWS.ru писал, что Universal Pictures опубликовала трейлер фильма «Кэндимен» про маньяка, который является к своим жертвам из зеркала. Продюсером фильма стал Джордан Пил, автор хорроров «Прочь» и «Мы».