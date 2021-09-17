Кейт Уинслет и Юэн Макгрегор получили премии «Эмми»

Кейт Уинслет и Юэн Макгрегор стали обладателями наград академии телевидения США «Эмми» за лучшие женскую и мужскую роли в мини-сериалах. Прямую трансляцию 73-й церемонии вручения наград ведёт телеканал CBS.
Кейт Уинслет
Призы за лучшие роли второго плана получили коллеги Уинслет по сериалу «Мейр из Исттауна» Эван Питерс и Джулиан Николсон.
Лучшим мини-сериалом года признан «Ход королевы», а лучшим режиссёром - его создатель Скотт Фрэнк.
Телевизионная премия «Эмми» вручается с 1946 года и считается одной из наиболее престижных за работу на телеэкране. Награды распределяют по результатам выбора 23 тысяч членов академии.
В связи с пандемией коронавируса нынешняя церемония проходит исключительно с участием вакцинированных гостей, число зрителей на площадке ограничено. Некоторые победители номинаций получают свои награды дистанционно.
Ранее были названы также обладатели премий «Эмми» за лучшие роли в комедийных сериалах.