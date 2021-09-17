Кейт Уинслет и Юэн Макгрегор получили премии «Эмми»

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Кейт Уинслет и Юэн Макгрегор стали обладателями наград академии телевидения США «Эмми» за лучшие женскую и мужскую роли в мини-сериалах. Прямую трансляцию 73-й церемонии вручения наград ведёт телеканал CBS.

Кейт Уинслет получила статуэтку в категории «главная женская роль в мини-сериале» за работу в сериале «Мейр из Исттауна». Аналогичную мужскую премию Юэн Макгрегор получил за сериал «Холстон».

Призы за лучшие роли второго плана получили коллеги Уинслет по сериалу «Мейр из Исттауна» Эван Питерс и Джулиан Николсон.

Лучшим мини-сериалом года признан «Ход королевы», а лучшим режиссёром - его создатель Скотт Фрэнк.

Телевизионная премия «Эмми» вручается с 1946 года и считается одной из наиболее престижных за работу на телеэкране. Награды распределяют по результатам выбора 23 тысяч членов академии.

В связи с пандемией коронавируса нынешняя церемония проходит исключительно с участием вакцинированных гостей, число зрителей на площадке ограничено. Некоторые победители номинаций получают свои награды дистанционно.

Ранее были названы также обладатели премий «Эмми» за лучшие роли в комедийных сериалах.