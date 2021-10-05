Эрнст ликует: Пересильд и Шипенко благополучно прибыли на МКС

Корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым на борту успешно стартовал с космодрома Байконур 5 октября ровно в 11:55. Всё прошло в штатном режиме.

Спустя девять минут после взлёта корабль вышел на околоземную орбиту, путь до Международной космической станции занял три часа. На МКС экипаж встречает интернациональная экспедиция, в составе которой российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Том Песке. Новость об удачной стыковке гендиректор Первого канала Константин Эрнст воспринял с ликованием: стоя рядом с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, подпрыгнул на месте и прокричал «Yes!».

Главная задача Юлии Пересильд и Клима Шипенко — производство первого в истории художественного фильма «Вызов», снятого в условиях космоса. По сюжету женщина-врач, пройдя ускоренную подготовку на Земле, отправляется на МКС для проведения экстренной операции одному из космонавтов. «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Ранее российский режиссёр Юрий Кара рассказал NEWS.ru, что несколько лет назад выступал с аналогичной идеей и потребовал указать своё имя в титрах «Вызова». В проекте Кары в космос должен был полететь актёр Владимир Стеклов, который усиленно готовился к старту в Центре подготовки космонавтов, однако режиссёр не смог решить вопрос с финансированием.

Пересильд и Шипенко должны провести на орбите 12 дней и вернуться на землю 17 октября на корабле «Союз МС-18».