Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы

52-летняя звезда «Секретных материалов» и «Полового воспитания» Джиллиан Андерсон появится во втором сезоне комедийного сериала «Великая», где сыграет мать императрицы Екатерины II, сообщает Deadline.
Актриса
Первый сезон псевдоисторического сериала «Великая» вышел в мае 2020 года. Российскую императрицу сыграла Эль Фэннинг, а Петра III — Николас Холт.
Ранее стало известно, что специальный эпизод комедийного сериала «Друзья» выйдет 27 мая на платформе потокового видео HBO Max. В новой серии присутствуют все шесть главных героев сериала. Режиссёром и продюсером спецвыпуска стал Бен Уинстон, известный как создатель клипов Робби Уильямса и группы One Direction.