Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы

https://static.news.ru/photo/bbcc3fde-b57a-11eb-80e8-96000091f725_660.jpg Джиллиан Андерсон Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press

52-летняя звезда «Секретных материалов» и «Полового воспитания» Джиллиан Андерсон появится во втором сезоне комедийного сериала «Великая», где сыграет мать императрицы Екатерины II, сообщает Deadline.

Актриса воплотит роль Иоганны Гольштейн-Готторпской — гламурной светской львицы, которая подыскивает для своих дочерей лучшие партии. Она узнаёт, что в России Екатериной готовится дворцовый переворот, и решает лично приехать в страну, чтобы убедиться в этом. При этом оказывается, что Иоганна преследует свои корыстные цели, женщина хочет спасти репутацию семьи.

Первый сезон псевдоисторического сериала «Великая» вышел в мае 2020 года. Российскую императрицу сыграла Эль Фэннинг, а Петра III — Николас Холт.

Ранее стало известно, что специальный эпизод комедийного сериала «Друзья» выйдет 27 мая на платформе потокового видео HBO Max. В новой серии присутствуют все шесть главных героев сериала. Режиссёром и продюсером спецвыпуска стал Бен Уинстон, известный как создатель клипов Робби Уильямса и группы One Direction.