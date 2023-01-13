«Чебурашка» признан самым кассовым фильмом в истории отечественного проката «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, обойдя «Аватар»

Фото: «Централ Партнершип»

Семейная комедия «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, обойдя по сборам в России фильм «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона, о чем свидетельствуют данные сайта Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Кассовые сборы семейной комедии в российском прокате превысили 3,5 млрд рублей.

Согласно данным ЕАИС, с начала проката в России фильм «Чебурашка» заработал 3 млрд 528 млн 556 тысяч 464 рубля. По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», кассовые сборы «Аватара» в России составили 3 млрд 516 млн 796 тысяч 661 рубль.

Премьера фильма «Чебурашка» состоялась 1 января, за первые восемь дней он собрал в прокате почти 3 млрд рублей. Кинокритик Роман Григорьев объяснил успех «Чебурашки» благоприятными прокатными условиями, отсутствием реальной альтернативы и демонстрацией потенциала отечественных кинокартин.

Между тем в Сети появился снимок плаката, на котором Чебурашка назван «оккупантом». Его изображение перечеркнуто, а подпись на украинском языке предлагает тем, кому понравился персонаж, перебираться в Россию. Официально о запрете или допуске фильма в прокат Киев не сообщал.