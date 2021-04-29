Лица нашего кино: финал 43-го Московского международного кинофестиваля

За неделю, что проходил ММКФ — с 22 по 29 апреля — прошло 447 киносеансов, на которых показали 210 фильмов. Посмотрели кино 32 тысячи человек. В прошлом году было меньше — 27 тысяч. Иностранных гостей было в три раза больше в этот раз. Они прибыли в Москву из таких стран, как США, Германия, Израиль, Куба, Иран и других. 81 кинематографист приехал к нам из-за рубежа. А в прошлом году их было всего 25 человек. На фестивале в этом году аккредитовано более 4200 гостей, включая представителей СМИ. Это на 110 человек больше, чем в прошлом году.
Актёр Владимир Долинский с супругой Ириной
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Калмыкова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Виктория Рунцова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Вячеслав Манучаров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Елена Борщёва
Сергей Булкин/NEWS.ru
Адвокат Павел Астахов с супругой Светланой
Сергей Булкин/NEWS.ru
Помощник президента РФ Владимир Мединский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Оксана Сташенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Солистки группы Фабрика Ирина Тонева, Валерия Девятова, и Мария Гончарук
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Артём Ткаченко с супругой Екатериной Стеблиной
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Наира Закарян
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Олеся Судзиловская с супругом Сергеем Дзебанем
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ольга Кабо
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Джеймс Тратас
Сергей Булкин/NEWS.ru
Национальный представитель России в совете фонда Eurimages Леонид Демченко со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Белла Потёмкина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр и танцор Дмитрий Красилов (Little Big) со спутницей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Милош Бикович
Сергей Булкин/NEWS.ru
Продюсер, режиссёр и телеведущий Алексей Пиманов и актриса, продюсер Ольга Погодина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Янина Студилина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Яна Гладких
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Шпица
Сергей Булкин/NEWS.ru
Программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ), кинокритик Кирилл Разлогов и директор Нового института культурологии, ведущий специалист ВГИК Нина Кочеляева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Поверенова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Александр Петров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Дмитрий Дюжев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Александр Петров и продюсер Анастасия Сайфулина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущий, актёр Виктор Васильев и его супруга актриса Анна Снаткина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Волкова
Сергей Булкин/NEWS.ru