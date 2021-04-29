Лица нашего кино: финал 43-го Московского международного кинофестиваля

За неделю, что проходил ММКФ — с 22 по 29 апреля — прошло 447 киносеансов, на которых показали 210 фильмов. Посмотрели кино 32 тысячи человек. В прошлом году было меньше — 27 тысяч. Иностранных гостей было в три раза больше в этот раз. Они прибыли в Москву из таких стран, как США, Германия, Израиль, Куба, Иран и других. 81 кинематографист приехал к нам из-за рубежа. А в прошлом году их было всего 25 человек. На фестивале в этом году аккредитовано более 4200 гостей, включая представителей СМИ. Это на 110 человек больше, чем в прошлом году.