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Актёр Александр Петров
Кино

Лица нашего кино: финал 43-го Московского международного кинофестиваля

11:21, 30 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За неделю, что проходил ММКФ — с 22 по 29 апреля — прошло 447 киносеансов, на которых показали 210 фильмов. Посмотрели кино 32 тысячи человек. В прошлом году было меньше — 27 тысяч. Иностранных гостей было в три раза больше в этот раз. Они прибыли в Москву из таких стран, как США, Германия, Израиль, Куба, Иран и других. 81 кинематографист приехал к нам из-за рубежа. А в прошлом году их было всего 25 человек. На фестивале в этом году аккредитовано более 4200 гостей, включая представителей СМИ. Это на 110 человек больше, чем в прошлом году.

Актёр Владимир Долинский с супругой Ириной

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Калмыкова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Виктория Рунцова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Вячеслав Манучаров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елена Борщёва

Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Павел Астахов с супругой Светланой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Оксана Сташенко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Солистки группы Фабрика Ирина Тонева, Валерия Девятова, и Мария Гончарук

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Артём Ткаченко с супругой Екатериной Стеблиной

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Наира Закарян

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Олеся Судзиловская с супругом Сергеем Дзебанем

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ольга Кабо

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Джеймс Тратас

Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный представитель России в совете фонда Eurimages Леонид Демченко со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Белла Потёмкина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр и танцор Дмитрий Красилов (Little Big) со спутницей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Милош Бикович

Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер, режиссёр и телеведущий Алексей Пиманов и актриса, продюсер Ольга Погодина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Янина Студилина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Яна Гладких

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Шпица

Сергей Булкин/NEWS.ru

Программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ), кинокритик Кирилл Разлогов и директор Нового института культурологии, ведущий специалист ВГИК Нина Кочеляева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Поверенова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Александр Петров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Дмитрий Дюжев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Александр Петров и продюсер Анастасия Сайфулина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий, актёр Виктор Васильев и его супруга актриса Анна Снаткина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Волкова

Сергей Булкин/NEWS.ru

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