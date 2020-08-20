Бьорк снимется в фильме про викингов Роберта Эггерса

В картине также приняли участие братья Александр и Билл Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор Джой, которая уже сотрудничала с Эггерсом в ленте «Ведьма», и Уиллем Дефо, сыгравший в предыдущем фильме режиссёра — «Маяк».
Последний раз Бьорк снимался в полнометражном кино в 2000 году, когда исполнила главную роль в картине «Танцующие в темноте» датского режиссёра Ларса фон Триера.
В июне певица объявила концерты на 2020 год. Она стала первой звездой мирового уровня, назначившей скорые выступления перед живой аудиторией после начала пандемии, писал NEWS.ru.