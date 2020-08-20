Бьорк снимется в фильме про викингов Роберта Эггерса

https://static.news.ru/photo/55d02f58-e2f6-11ea-ace0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир снимется в новом фильме американского режиссёра Роберта Эггерса. Картина получила название «Северянин».

Информацию об участии Бьорк подтвердил тренер, занимающийся физической подготовкой актёров. Он выложил сториз в Instagram c фотографиями артистов, сообщает The Film Stage.

В картине также приняли участие братья Александр и Билл Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор Джой, которая уже сотрудничала с Эггерсом в ленте «Ведьма», и Уиллем Дефо, сыгравший в предыдущем фильме режиссёра — «Маяк».

Последний раз Бьорк снимался в полнометражном кино в 2000 году, когда исполнила главную роль в картине «Танцующие в темноте» датского режиссёра Ларса фон Триера.

В июне певица объявила концерты на 2020 год. Она стала первой звездой мирового уровня, назначившей скорые выступления перед живой аудиторией после начала пандемии, писал NEWS.ru.