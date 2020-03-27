https://static.news.ru/photo/d26dd968-7044-11ea-a249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Strauch/Global Look Press

Американские автокинотеатры приобрели новую популярность после введения карантина в связи с пандемией коронавируса.

Из-за запретов на массовые мероприятия почти всем кинотеатрам в США пришлось временно закрыться, что повлияло на сборы фильмов в прокате, напоминает Deadline.

17 марта автокинотеатр Paramount в Калифорнии посетило как минимум в два раза больше зрителей, чем обычно. Владелец бизнеса рассказал, что на показ было продано 360 билетов на 136 автомобилей. Также увеличилась посещаемость на площадках того же типа в штатах Канзас, Оклахома и Миссури.

В отличие от обычных кинозалов, в автокинотеатрах люди не контактируют друг с другом, потому что каждый находится в салоне своей машины.

Как писал NEWS.ru, городские службы Лондона воспользовались карантином, введённым из-за пандемии коронавируса, чтобы перекрасить пешеходный переход с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Место было сложно ремонтировать из-за постоянного наплыва туристов.