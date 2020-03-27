Американские автокинотеатры приобрели новую популярность после введения карантина в связи с пандемией коронавируса.
Из-за запретов на массовые мероприятия почти всем кинотеатрам в США пришлось временно закрыться, что повлияло на сборы фильмов в прокате,
17 марта автокинотеатр Paramount в Калифорнии посетило как минимум в два раза больше зрителей, чем обычно. Владелец бизнеса рассказал, что на показ было продано 360 билетов на 136 автомобилей. Также увеличилась посещаемость на площадках того же типа в штатах Канзас, Оклахома и Миссури.
В отличие от обычных кинозалов, в автокинотеатрах люди не контактируют друг с другом, потому что каждый находится в салоне своей машины.
Как писал NEWS.ru, городские службы Лондона воспользовались карантином, введённым из-за пандемии коронавируса, чтобы перекрасить пешеходный переход с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Место было сложно ремонтировать из-за постоянного наплыва туристов.
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