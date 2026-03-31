31 марта 2026 в 12:44

Кинотеатры призвали увеличить количество показов фильмов о бойцах СВО

Общественник Николаев призвал увеличить количество показов фильмов о бойцах СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В российских кинотеатрах нужно чаще показывать фильмы о героях специальной военной операции, заявил NEWS.ru председатель Молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев. По его словам, отечественный кинематограф нуждается в поддержке.

Мы изучили время и частоту показов фильма «Малыш», а также размещение рекламы об отечественных работах, посвященных героизму бойцов СВО. Проверены 374 кинотеатра в 81 регионе России. Результаты показали, что в более 75% из них показ проходил всего один раз в день. Отечественные киноленты, особенно патриотические, ставятся не в самое удобное для посещения время, а рекламы о них в три раза меньше, чем о других картинах. После проведения мониторингов активисты Молодежного парламента при Госдуме направляют обращения в местные кинотеатры и администрации с просьбой обратить внимание на проблему и изменить время показа фильмов, а также увеличить их количество, — поделился Николаев.

Он подчеркнул, что молодые парламентарии придают большое значение проведению бесплатных кинопоказов в регионах. По словам Николаева, в этих мероприятиях задействованы горожане, активная молодежь и участники специальной военной операции. Общественник также отметил, что показы уже состоялись в Свердловской и Курской областях, а также Луганской Народной Республике.

Для меня, как участника специальной военной операции, данный вопрос стоит остро. Я уверен, что мы должны поддерживать отечественный кинематограф и направлять все ресурсы на распространение информации о фильмах, показывающих реальные истории специальной военной операции. Молодежный парламент в апреле продолжит организацию показов в регионах России, — резюмировал Николаев.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в 2025 году совокупная выручка российского кинопроката составила более 50 млрд рублей. По ее словам, кинотеатры посетили свыше 118 млн зрителей.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
