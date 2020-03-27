Городские службы Лондона воспользовались карантином, введённым из-за пандемии коронавируса, чтобы перекрасить пешеходный переход с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Место было сложно ремонтировать из-за постоянного наплыва туристов.
Переход часто использовали, чтобы воссоздать фотографию коллектива, которая послужила иллюстрацией пластинки 1969 года,
За последние годы разметка, на которой позировали музыканты, почти полностью стёрлась.
Как писал NEWS.ru, в Великобритании строитель из города Олдем нашёл в своём хранилище старых бумаг рисунок с наброском музыканта Пола Маккартни для оформления «магического» пианино, с которым группа The Beatles работала над альбомом Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band в 1967 году.
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