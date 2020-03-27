https://static.news.ru/photo/d4417cf2-7014-11ea-a0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitriy Puzyrev /Global Look Press

Городские службы Лондона воспользовались карантином, введённым из-за пандемии коронавируса, чтобы перекрасить пешеходный переход с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Место было сложно ремонтировать из-за постоянного наплыва туристов.

Переход часто использовали, чтобы воссоздать фотографию коллектива, которая послужила иллюстрацией пластинки 1969 года, напоминает Pitchfork. Снимок ремонтных работ появился в Instagram вещателя Radio X.

За последние годы разметка, на которой позировали музыканты, почти полностью стёрлась.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании строитель из города Олдем нашёл в своём хранилище старых бумаг рисунок с наброском музыканта Пола Маккартни для оформления «магического» пианино, с которым группа The Beatles работала над альбомом Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band в 1967 году.