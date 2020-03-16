https://static.news.ru/photo/d81eb9d2-677e-11ea-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В Великобритании строитель из города Олдем нашёл в своём хранилище старых бумаг рисунок с наброском музыканта Пола Маккартни для оформления «магического» пианино, с которым группа The Beatles работала над альбомом Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band в 1967 году.

Строитель по имени Энди Клайнс решил проверить коробку с документами, лежавшую много лет у него на чердаке, сообщает LBC News. Бумаги он сложил в неё после того, как достал их из грузового скипа во время расчистки мельницы, которую позже превратили в винный бар.

Builder hits jackpot after finding Paul McCartney 'magic piano' drawings in a skip. https://t.co/doqlgCjDoq — LBC News (@LBCNews) March 16, 2020

Я вынул их из скипа. Его крышка слетела, после того как была переполнена. Шёл дождь, поэтому я поднял, что смог. Думаю, там было больше интересного, но всё было повреждено, — рассказал Клайнс.

В найденных документах представлен рукописный список комиссионных для художественного коллектива 1960-х годов BEV, участник которого, Дадли Эдвардс, в итоге стал дизайнером «магического» пианино.

Сейчас эскиз выставлен на торгах. По прогнозам, строитель может заработать от его продажи около £10 тысяч. Сотрудник аукционного дома Пол Фэйруэзер назвал лот «редкой находкой».

Как писал NEWS.ru, текст песни британской The Beatles, написанный от руки гитаристом коллектива Джорджем Харрисоном, был выставлен на торги. Стартовая стоимость составила $195 тысяч.