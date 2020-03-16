В Великобритании строитель из города Олдем нашёл в своём хранилище старых бумаг рисунок с наброском музыканта Пола Маккартни для оформления «магического» пианино, с которым группа The Beatles работала над альбомом Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band в 1967 году.
Строитель по имени Энди Клайнс решил проверить коробку с документами, лежавшую много лет у него на чердаке, сообщает LBC News. Бумаги он сложил в неё после того, как достал их из грузового скипа во время расчистки мельницы, которую позже превратили в винный бар.